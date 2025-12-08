Prima categoria, Homar Farina lascia la panchina della BitteseLa squadra occupa il penultimo posto del girone C con otto punti in undici giornate
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Polisportiva Bittese comunica che si é concluso il rapporto col mister Homar Farina che da oggi non sarà più alla guida della prima squadra che milita nel girone C della Prima categoria.
Nel comunicato la società scrive pure che «rimangono la stima e i rapporti di amicizia oltre al doveroso ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con grande professionalità, impegno e dedizione, augurando a mister Farina le migliori fortune».
Ieri la Bittese ha perso per 2-1 contro la Lulese: la squadra occupa il penultimo posto del girone C della Prima categoria con otto punti in undici giornate.