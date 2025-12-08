I tennisti sardi conquistano gli scudetti in palio nei Campionati Italiani Assoluti di Wheelchair tennis disputati sui campi dello Sporting Club Sassuolo.

Nel singolare maschile, Luca Arca, alfiere del Tc Terranova, ha messo in fila il compagno di circolo Mario Cabras (che all'esordio aveva eliminato con un doppio 6-4 Andrea Servadei), Luca Spano (6-4, 6-3 nei quarti), 7-6(5), 6-2 Silviu Culea in semifinale e, in finale, Ivan Tratter 6-2, 6-3.

In doppio, il tennista di Bono, in coppia con Antonio Cippo, ha superato 6-3, 6-3 in finale Silviu Culea e Ivan Tratter.

Nel singolare femminile, Marianna Lauro, portacolori del Sardinia Open, ha esordito regolando 6-1, 6-0 Monica Quassinti, per poi eliminare 6-3, 7-6(3) la testa di serie numero 1 Vanessa Ricci in semifinale e regolare 6-3, 6-1 in finale Maria Vietti.

In doppio, la tennista di Ploaghe, con Elisabetta Barbieri, l'ha spuntata 2-6, 7-6(5), 6-4 in 2h27' su Vanessa Ricci e Silvia Morotti.

© Riproduzione riservata