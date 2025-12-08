Il campionato di Serie C Unica continua a confermarsi imprevedibile. L’ultimo turno del girone di andata ha infatti riscritto ancora una volta la classifica, con un nuovo cambio al comando e risultati inattesi, tra cadute eccellenti, rimonte e colpi esterni.

Il passo falso della capolista Calasetta, sconfitta sul parquet dell’Aurea Sassari, ha aperto la porta all’ennesimo sorpasso. Ad approfittarne è stata la Sirius Nuoro, che davanti al proprio pubblico ha piegato la Dinamo Academy guadagnando la vetta della classifica in coabitazione.

Alle loro spalle si fa sempre più solida la candidatura dell’Olimpia Cagliari, che ha dovuto sudare fino all’ultimo per avere la meglio su un Carbonia combattivo e mai domo. Giornata storta anche per il Sant’Orsola, superato a Ozieri dopo una gara intensa.

Il turno si è chiuso poi con un risultato che alimenta ulteriore incertezza nella parte bassa della classifica: la Ferrini, ultima fino a poche settimane fa, trova una vittoria preziosa in casa della Torres, confermando segnali di ripresa.

Olimpia-Carbonia 79-71

Olimpia Cagliari: Cossu, Mercenaro 4, Chessa 9, Serra 17, Corsi 12, Orrù, Sanna 19, Scanu 10, Pala ne, Gelsi 4, Terrosu 4. Allenatore Zucca

Scuola Basket Carbonia: Messina, Boi, Angius, Barreiro 5, Porricino 3, Cancedda 5, Cau 20, Sciascia, Putignano 25, Deliperi 13. Allenatore Matteu

Parziali: 18-15; 37-30; 59-43

Torres-Ferrini 72-77

Sef Torres: Garau ne, N. Pitirra, Scarpa, Perino, E. Pitirra 14, Casula 4, Calzaghe, Dell'Erba 9, Pricchiazzi ne, D'Elia 27, Barabino 6, Pompianu 12. Allenatore Mura

Pisano Arredamenti Quartu: Pedrazzini 10, Mat. Sassaro 17, Murru, Saba 2, Piras 10, Pisu, Saddi 11, Diana 9, Fancello, Deering, Astara 10, Marras 8. Allenatore Mar. Sassaro

Parziali: 23-11; 42-34; 54-60

Ozieri-Sant'Orsola 92-88

Demones Ozieri: Cordedda, A. Aisoni ne, M. Aisoni, Vasselli 33, Carletti 4, Polo 1, Saba ne, Serra 18, S. Monaco 9, Casu, G. Monaco 21, Fara 6. Allenatore Cadoni

Tavoni Sassari: Vargiu, Gueye 14, Murru, Angius ne, Sanna 33, Aroni 7, Camboni ne, Raffo 15, Peruzzi 8, Casu 11, Cugia ne, Barabino. Allenatore Ruiu

Parziali: 22-15; 48-38; 64-60

Nuoro-Dinamo 95-81

Sirius Nuoro: Assui 10, Loddo ne, Piredda 14, Seddone 2, Canu 10, D. Radakovic 8, Zidda 1, Spina ne, V. Radakovic 14, Martis ne, Doglio 10, Galantino 26. Allenatore D. Puddu

Dinamo Academy: Brunu 10, Cubeddu 2, Iaci ne, Moscaritolo, Giordo 6, Cecchini 2, Meschini 29, Re 19, Panai, Ganga, Cipriano 9, De Rosas 4. Allenatore Sassu

Parziali: 22-18; 46-39; 69-59

Aurea-Calasetta 79-65

Fisiokons Sassari: G. Langiu 6, Desole 28, Sini ne, Sanciu 16, L. Langiu 12, Giua 3, Fumanti 6, Sanna 6, Usai 2, Macciocu ne. Allenatore Basoli

Camping La Salina Calasetta: Amadori 10, Romeo 7, Vivi 2, Mpeck 3, Targonskis 9, Zucca 8, Werlich 14, Ranucci 12, Fucka. Allenatore Frisolone

Parziali: 15-22; 34-35; 57-55

Classifica: Olimpia Cagliari, Calasetta e Nuoro 14, Sant'Orsola e Ozieri 12, Antonianum e Dinamo 10, Aurea e Torres 8, Ferrini e Carbonia 4.

