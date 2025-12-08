Una nuova avventura, cominciata ormai da tre settimane in cui ha avuto già modo di lasciare il segno. Le porte girevoli a Uta hanno coinvolto anche Nicola Cossu, che ha lasciato i colori biancoverdi dopo un anno e mezzo per trasferirsi al Decimoputzu in Prima Categoria. Nei 18 mesi trascorsi a Uta, prima sotto la guida di Carlo Saba, poi con Maurizio Podda, Cossu ha realizzato due reti, entrambe siglate nell’annata 2024-2025.

Il giovane esterno classe 2006 si è trasferito da poche settimane al Decimoputzu con cui ha già avuto modo di debuttare e lasciare il segno. Dopo l’assist messo a segno alla prima presenza contro La Palma (gara vinta 1-2 dalla squadra di Ruggiero), Cossu ha realizzato la rete decisiva nella sfida della settimana seguente contro il Gialeto. Un inizio dunque scoppiettante quello dell’ex under18 del Cagliari, che ha ritrovato titolarità e numeri.

«Sentivo il bisogno di cambiare aria perché non riuscivo a dimostrare al meglio quello che volevo. A Decimoputzu ho trovato un gruppo molto unito che mi ha accolto con piacere da subito. Nonostante questo, non dimentico l’anno e mezzo passato a Uta e di aver fatto parte della squadra che è riuscita a salvarsi nello spareggio playout contro Idolo nella passata stagione».

