12 ottobre 2025 alle 16:59
Serie D, la Cos acquista l'attaccante MarsiliCresciuto nel settore giovanile della Lazio
La Cos si rafforza con l'ingaggio di un nuovo attaccante, Cristiano Marsili, 21 anni, centravanti arrivato dalla Maceratese.
Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Marsili ha giocato anche con le maglie della Trastevere, nella Primavera della Salernitana (con Davide Nicola, ex allenatore del Cagliari in panchina), nell'Orvietana e nel Chieti.
L'attaccante è stato convocato per la gara di oggi contro l'Anzio.
