Domani si gioca la penultima giornata del Girone G della Serie D. Budoni e Cos giocano in trasferta sul campo del Flamina e del Valmontone. Olbia, Monastir e Latte Dolce ospitano rispettivamente l'Anzio, la Nocerina e e il Cassino. Dopo aver fallito due match point, la Costa Orientale Sarda torna in campo con l’obiettivo di conquistare la salvezza matematica. L’appuntamento è fissato per domani allo stadio “Roberto Del Bianco” di Anagni, con calcio d’inizio alle 15, dove la formazione guidata da Francesco Loi affronterà il Valmontone nella gara valida per la trentatreesima e penultima giornata del campionato di Serie D, girone G.

Classifica alla mano, a centottanta minuti dalla conclusione della stagione, i sarrabesi-ogliastrini possono contare su un margine di quattro punti sulla zona playout: la permanenza in categoria è ormai a un passo. Con una vittoria, la Cos sarebbe matematicamente salva senza dover attendere i risultati dagli altri campi. Anche un pareggio potrebbe bastare, grazie al vantaggio negli scontri diretti con l’Ischia. Nel dettaglio, in caso di arrivo a pari punti, ipotesi possibile considerando eventuali risultati sfavorevoli per Cos nelle ultime due giornate, la Cos si piazzerebbe davanti ai campani, occupando il tredicesimo posto, con l’Ischia quattordicesima. In questa situazione, con otto punti di vantaggio sulla terzultima, non si disputerebbe lo spareggio playout. Ulteriori combinazioni favorevoli potrebbero arrivare anche da altri campi: se l’Anzio non dovesse vincere sul terreno dell’Olbia, la salvezza sarebbe garantita anche in caso di sconfitta.

<Ci siamo complicati un po’ la vita con le sconfitte nelle ultime due partite>, ha dichiarato il segretario della Cos, Franco Palleschi. <Avevamo accumulato un buon margine, ma conserviamo comunque quattro punti di vantaggio sulla zona rossa. L’obiettivo è chiudere il discorso salvezza già da domenica: siamo fiduciosi>.

La Costa Orientale Sarda arriva all’appuntamento di domani dopo due sconfitte consecutive e senza vittorie da cinque turni, ma con la ferma intenzione di tornare a fare punti. Di fronte ci sarà un Valmontone in grande forma, reduce da tre successi di fila e a sole due lunghezze dalla zona playoff. Sarà dunque una sfida delicata, in cui peseranno motivazioni e gestione della pressione. Murgia e compagni si giocano un traguardo fondamentale, mentre i padroni di casa inseguono un piazzamento di prestigio nelle ultime battute della stagione.

© Riproduzione riservata