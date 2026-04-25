Al ritorno come all’andata, l’Arzachena batte il Tuttavista Galtellì 5-0. Con la differenza che questo pomeriggio, nella sfida valida per la 34ª e ultima giornata del campionato di Promozione, la partita è terminata all’intervallo.

Nei primi 45’ la squadra di Mauro Ottaviani manda a segno Loddo, Donati (tre volte) e Greggio, ipotecando la vittoria. Peccato che la formazione ospite, arrivata in Gallura con dodici giocatori, non si ripresenti in campo per la seconda frazione di gioco, rendendo impossibile la prosecuzione dell’incontro e determinando la sospensione e la fine della partita, che, stando così le cose, gli smeraldini vinceranno a tavolino 5-0.

L’Arzachena archivia la stagione al settimo posto del girone B con 52 punti (e il suo bomber Edoardo Donati con 21 gol tra campionato e Coppa Italia), e dà appuntamento a tutti al prossimo anno.

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