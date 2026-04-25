girone b
25 aprile 2026 alle 22:19
Calcio Promozione: vince ancora l'Alghero, la capolista passa a BonorvaRaggiunta la quota 94 punti in classifica, venti in più degli avversari
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Nel girone B della Promozione l'Alghero, già promosso in Eccellenza, ha vinto anche a Bonorva (secondo in classifica) per 1-2 punti raggiungendo quota 94 punti in classifica, venti in più dell'avversario di oggi.
Vittorie dell'Arzachena (5-0 al Tuttavista), del Bosa (3-2 all'Ozierese), del Li Punti (1-3 a Luogosanto), del Bono (0-1 a Ghilarza), dello Stintino(1-3 sul terreno del Campanedda), dell'Arzachena (5-0 al Tuttavista).
Pari (2-2) fra Coghinas e Macomerese.
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