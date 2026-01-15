La gara di Serie D di domenica prossima Ischia-Cos verrà giocata alle 11. Si tratta di una gara importantissima per le due squadre, in particolare dalla Cos che perdendo le ultime due partite col Latte Dolce e il Lodigiani, è scivolata ai margini dalla zona playout, agguantata anche dall'Ischia a 26 punti. In programma domenica anche Latte Dolce-Lodigiani, Trastevere-Budoni, Olbia-Palmese e Monastir-Monterotondo.

Intanto va molto bene l'attività della scuola calcio e del settore giovanile sul quale la società scommette con convinzione. Nell'ultimo turno i Giovanissimi, primi del girone, hanno vinto per 2-1 sul campo della Villacidrese; gli Allievi regionali si sono imposti per 5-1 sull’Himalaya e classifica che sorride, col primo posto sempre più vicino. Gli Juniores si sono infine imposti per 4-2 sul Lanusei (4-2)

