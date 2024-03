Non c’è tempo di rifiatare per le formazioni sarde nel campionato di Serie D (girone G). Va in scena oggi (28 marzo) la sestultima giornata. Al campo “Don Orione” di Roma, alle 14.30, la Costa Orientale Sarda affronta il fanalino di coda Boreale. Obiettivo portare a casa i tre punti per mantenere vivo il sogno playoff. Serve un finale di stagione importante da parte di Nurchi e compagni. Rispetto alla prime undici giornate di andata, nelle undici dopo il giro di boa hanno conquistato nove punti in meno (22 contro 13). Nove dei tredici punti sono stati ottenuti in trasferta. La Boreale non vince in casa dal 10 dicembre dello scorso anno e ha pareggiato nelle ultime quattro sfide interne.

Occorre una svolta per il Latte Dolce che ospita (ore 14.30) il Gladiator nel delicatissimo scontro salvezza. Gli uomini di Mauro Giorico hanno un solo punto di vantaggio sulla zona playout e quattro dai campani. L’ultimo successo davanti alle mura amiche è quello della prima giornata di ritorno del 7 gennaio scorso. La squadra di Santa Maria Capua Vetere è reduce da quattro risultati utili di fila.

Altro scontro salvezza, al “Ninetto Martinez” di Uri, sempre alle 14.30, tra la squadra di Massimiliano Paba e il Trastevere. I giallorosso viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo nel derby col Latte Dolce.

È chiamato ad un’autentica impresa il Budoni che alle 14 allo stadio “Simonetta Lamberti” deve vedersela con la capolista Cavese, lanciatissima verso la Serie C. Il pari con la Nuova Florida ha fermato la serie di tre sconfitte dei sardi.

