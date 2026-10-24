Si disputa domani la quarta giornata del campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre.
Nel girone 1, il Tc Cagliari, reduce dalla conquista del primo punto stagionale, ospitano la capolista Tc Prato sui campi in terra battuta dell'impianto di Monte Urpinu.
All'andata, le toscane si imposero per 4-0.

La Classifica: Tc Prato 7; Ata Battisti Trentino 6; Tc Padova Argos 2; Tc Cagliari 1.

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