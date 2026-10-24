Tennis
24 ottobre 2026 alle 13:15
Serie A1, il Tc Cagliari sfida la capolistaLe cagliaritane, reduci dal primo punto stagionale, ospitano il Tc Prato sul rosso di Monte Urpinu
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Si disputa domani la quarta giornata del campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre.
Nel girone 1, il Tc Cagliari, reduce dalla conquista del primo punto stagionale, ospitano la capolista Tc Prato sui campi in terra battuta dell'impianto di Monte Urpinu.
All'andata, le toscane si imposero per 4-0.
La Classifica: Tc Prato 7; Ata Battisti Trentino 6; Tc Padova Argos 2; Tc Cagliari 1.
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