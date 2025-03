Al Savoia basta il gol di Messina, realizzato a ridosso dell’intervallo, per espugnare il “Nespoli” alla ripresa del campionato di Serie D e interrompere la striscia positiva dell’Olbia.

La squadra di Ze Maria arriva alla sfida all’11ª giornata di ritorno reduce da tre vittorie consecutive, e così pure i campani, che la spuntano col minimo scarto al termine di una gara dura e nervosa, nella quale l’arbitro annulla due gol ai bianchi, entrambi di Furtado, il primo per fuorigioco, il secondo per fallo in attacco, nella ripresa. Decisioni considerate alquanto dubbie dai padroni di casa, con l’ultima che costa il rosso a Ze Maria per proteste.

I sabaudi restano in inferiorità numerica in dirittura d’arrivo per l’espulsione di Orta, ma il risultato, dopo il recupero record di 10’, non cambia. Quanti ai galluresi stoppano a quota 33 in classifica, ma restano comunque fuori dalla zona retrocessione.

