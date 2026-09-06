Sette giorni dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il Monastir si prende la rivincita al "Mario Todde": 2-1 a Bari Sardo e primi tre punti del campionato per la squadra di Marcello Angheleddu, mentre la Cos di Francesco Loi resta a secco all'esordio.

Dopo una prima fase di studio l'iniziativa è dei padroni di casa. Al 21' Mikhaylovskiy prova la conclusione, la palla si perde di poco sul fondo; tre minuti più tardi arriva l'episodio che poteva indirizzare la gara, con il fallo di Pinna su Demarcus e il rigore per la Cos. Dal dischetto si presenta Demontis, che però calcia sul palo.

Scampato il pericolo, il Monastir prende coraggio. Al 27' Masia raccoglie una respinta della difesa gialloblù e calcia da fuori area, Cutrona si rifugia in angolo; al 33' è Leone a far tremare il legno con una gran conclusione dalla distanza, che pareggia il conto dei pali.

La ripresa si apre con l'occasione più nitida della partita: al 6' Demarcus, favorito da un errore in disimpegno di Porru, fallisce da posizione ravvicinata. Come spesso accade, l'occasione sbagliata si paga subito: al 9' Corcione arriva in scivolata sul cross di Leone e batte Cutrona.

La Cos non ci sta. Al 15' un traversone di Anedda per Demarcus non trova la deviazione vincente, poi il pari arriva dalla panchina: al 19' Loi inserisce Martins e al brasiliano bastano tre minuti per incornare il cross di Dimitrijevic. L'1-1 però dura poco. Al 32' Mameli, anche lui appena entrato, manda sul fondo di testa un angolo di Pinna; al 39' si rifà con gli interessi, insaccando su punizione dello stesso Pinna dopo un'uscita a vuoto di Cutrona. Al 44' l'ultimo squillo è di Ponzo, smarcato da Anedda, ma la palla del pareggio resta lì.

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