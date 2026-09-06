Impresa storica di Kimi Antonelli. L'italiano della Mercedes, leader del mondiale piloti, vince il Gran Premio d'Italia a Monza dopo essere partito dall'ultima posizione. Secondo posto per il compagno di squadra George Russell.

Terzo sul podio è Max Verstappen con la Red Bull. Alle sue spalle si sono classificate le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton ha chiuso sesto con la Ferrari, unica al traguardo dopo l'incidente che ha messo fuori causa Charles Leclerc al quarto giro.

Con Antonelli un italiano torna a vincere il Gran Premio di Monza dopo 60 anni. Prima di Kimi l'impresa era riuscita nel lontano 1966 a Ludovico Scarfiotti con la Ferrari.

«Un sogno che si realizza – ha detto Antonelli dopo la vittoria – non avrei mai potuto fare senza la mia famiglia ed il mio team».

(Unioneonline)

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