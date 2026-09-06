La Torres toppa la gara. Il giovane e rapido Grosseto domina la gara e sconfigge 2-0 i rossoblù di Greco, che anche da questa trasferta rientrano a mani vuote.

Hanno pesato le quattro assenze: Sorrentino, Scaringi, Zecca e soprattutto Mastinu, regista capace di illuminare il gioco coi suoi lanci. D'altro canto è risultata davvero marcata la differenza di atletismo con la neopromossa formazione toscana che ha praticato un calcio rapido e in grado di mandare su azione anche i difensori in zona tiro. E proprio l'inserimento di un difensore, Ampollini, ha provocato il gol: col giocatore di casa bravo a calciare al volo.

Nella ripresa il tecnico Greco ha inserito forze fresche: subito Bunino. Quindi il raddoppio di Fabri e il triplice ingresso: Masala (per Corsinelli alle prese con un problema muscolare), Carboni, Lunghi (il più intraprendente) e più tardi Sanat. A parte la traversa colta su incornata di Pennington e un tiro quasi dal fondo di Bunino, poco altro da registrare se non la maggiore rapidità di manovra con i nuovi innesti.

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