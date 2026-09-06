Serie D, il Budoni cade a Sarno: la Sarnese vince 2-1 all'esordioI campani indirizzano la gara già nel primo tempo
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Comincia con una sconfitta il campionato del Budoni. Allo stadio "Felice Squitieri" la Sarnese si impone 2-1 nella prima giornata del girone G, confermando un fortino che non cade dall'11 gennaio.
I campani indirizzano la gara già nel primo tempo. Al 9' Odendo porta avanti i suoi, poi allo scadere della frazione un tiro di Casiello viene deviato nella propria porta da un difensore ospite: al riposo si va sul 2-0.
Nella ripresa il Budoni accorcia le distanze e riapre la partita, ma il tempo per completare la rimonta non basta. La Sarnese muove subito la classifica, il Budoni resta a secco: un ko che pesa, ma con la reazione della ripresa da cui ripartire.