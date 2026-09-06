In attesa di conoscere l'avversario che affronterà nel secondo turno, non avendo disputato il primo per la rinuncia del Tempio, il Calangianus disputerà l’esordio in campionato sabato 12 settembre, sul terreno dell'Atletico Uri.

Numerosi gli allenamenti congiunti: Buddusò, Arzachena, Tavolara e Palau.

Eccezion fatta per la spartizione della posta coi Tavolarini, gli altri 3 hanno portato ad altrettante vittorie.

In questa fase di preparazione i risultati passano in secondo piano, l'importante per gli staff tecnici è valutare la graduale crescita della condizione, l'amalgama, e quant'altro emerge per migliorarsi e mettere a memoria determinati meccanismi di gioco.

Sabato, al termine della seduta col Palau, sono stati presentati al "Signora Chiara" la squadra e il nuovo presidente Emilio Masia. Al suo fianco come vice Dino Fois, che presiedeva la scorsa stagione. Del glorioso Calangianus 1905 faranno parte anche la segretaria Danila Pinducciu e il tesoriere Pier Mario Inzaina.

Pochi i cambiamenti in seno al gruppo dirigenziale: alcuni hanno lasciato, ma sono entrati degli altri, nel contesto di un gruppo coeso, che coinvolge sponsor, amministrazione comunale e l'intera popolazione e che farà di tutto per riconfermarsi come una grande famiglia.

Confermato per intero lo staff tecnico: Simone Marini sarà affiancato nel ruolo di secondo da Massimilaino Careddu, nuovamente al suo posto il preparatore atletico Graziano Rotelli, così come il preparatore dei portieri Lello Aisoni e per finire i giallorossi si avvarranno anche nel prossimo campionato del fisioterapista Dario Falchi.

Novità per quanto riguarda il team manager: sarà l'esperto Gianni Casula.

Per quanto riguarda la rosa tante conferme, sopratutto nel settore di difesa: Cipriam Dombrovoski, Gabriele Asara , Valerio Secci, Carlo Matteo Giagheddu, Paoletto Serra.

Sempre parlando di difesa i nuovi: Niccolò Marras, 17enne figlio d'arte (suo padre Bachisio ha indossato la maglia giallorossa ed è stato anche tecnico delle giovanili); Gian Luca Varrucciu, classe 2006 ex Porto Rotondo.

Dalla Accademy alla prima squadra sono stati promossi: Giovanni Marini, Elias Deligios e Diego Pes. Per quanto concerne il riconferme per: Gian Mario Tusacciu e Giovanni Tamponi entrambi Calangianesi Doc, nuovo giallorosso è invece Federico Tanda ex Nuorese, così come i due giovani Tempiesi, Matteo Casu (2008) e Giovanni Linaldeddu 2007, allo loro prima esperienza a Calangianus ma non certo in Eccellenza, ed infine Edoardo Cervo, scuola Porto Rotondo.

Le novità maggiori in attacco fra nuovi arrivi e ritorni: nel primo caso due attaccanti esperti e di razza, Demiro Pozzebon e Marco Sartor ed in quanto ad esperienza non da meno è il rientrante Luca Belloni. Per completare il reparto avanzato la riconferma di 2 Alessandro: Zannetti con "patente" calangianese da parte di madre e Mauro, che lo scorso campionato si è fatto apprezzare dall'esigente pubblico di casa. Chiude il classe 2007, locale, Antonio Tusacciu. Il volto nuovo in porta infine è quello di Antonio Sechi ex della neo promossa in D, Ossese.

© Riproduzione riservata