Si è completato il ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. Otto le squadre qualificate: Alghero, Bonorva, Calangianus, Iglesias, Nuorese, Santa Teresa Gallura, Tortolì e Villacidrese.

Al "Chicchito Chessa" hanno segnato, nell'ordine, Leomanni e Mudrinsky per l'Atletico Uri, Riu e Madeddu su rigore per il Bonorva, ancora Mudrinsky per gli ospiti e Camara per i padroni di casa. Con il 3-3 e il complessivo di 4-4 la qualificazione si è decisa ai calci di rigore: a passare è stato il Bonorva.

Al "Buoncammino" è andata a segno per prima l'Ilvamaddalena con Contucci, poi il Santa Teresa Gallura ha ribaltato il risultato con Minnelli e Saiu. Complessivo 3-2 per il Santa Teresa Gallura.

Al "Maristiai" di Gavoi ha aperto le marcature Pilu per la Nuorese, poi Bilea e Littarru hanno rovesciato il punteggio a favore del Taloro. La vittoria non è però bastata: complessivo 3-2 e qualificazione alla Nuorese.

Al "Lixius" ha deciso la rete di Menseguez. Complessivo 5-4 per il Tortolì.

Al "Monteponi" il Villasimius ha vinto con un rigore di Porcheddu, ma il 3-0 dell'andata — assegnato a tavolino dopo il ricorso accolto dall'Iglesias — è bastato ai padroni di casa: complessivo 3-1 per l'Iglesias.

Gli anticipi di sabato

Usinese-Alghero 2-5 (andata 0-6): complessivo 11-2, qualificato l'Alghero. Villacidrese-Terralba 0-1 (andata 2-0): complessivo 2-1, qualificata la Villacidrese.

Il derby non si è giocato per la rinuncia del Tempio. Passa il turno il Calangianus.

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