Serie D, il Monastir si aggiudica il derby con il Latte DolceRiscattata subito la sconfitta contro la Cos
Il Monastir riscatta subito la sconfitta contro la COS e si aggiudica il derby con il Latte Dolce.
Prestazione convincente per la squadra guidata da Marcello Angheleddu, che conquista i tre punti grazie a una rete per tempo: Suazo apre le marcature, mentre nella ripresa è Gilbiterra a siglare il raddoppio.
Con questa vittoria, i biancoblù salgono al quinto posto in classifica, raggiungendo COS, Flaminia e Valmontone, a una sola lunghezza dal Latte Dolce, agganciato in terza posizione dall’Albalonga.