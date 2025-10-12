Il Monastir riscatta subito la sconfitta contro la COS e si aggiudica il derby con il Latte Dolce.

Prestazione convincente per la squadra guidata da Marcello Angheleddu, che conquista i tre punti grazie a una rete per tempo: Suazo apre le marcature, mentre nella ripresa è Gilbiterra a siglare il raddoppio.

Con questa vittoria, i biancoblù salgono al quinto posto in classifica, raggiungendo COS, Flaminia e Valmontone, a una sola lunghezza dal Latte Dolce, agganciato in terza posizione dall’Albalonga.

