A Santa Margherita di Pula, è stato il bulgaro Pyotr Nesterov ad aggiudicarsi il titolo nel singolare maschile del sesto Itf Combined che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Nesterov, testa di serie numero due, ha sconfitto 7-5, 6-0 il numero cinque del tabellone, il francese Arthur Nagel.

Nella finale del doppio maschile, gli azzurri Alessandro Spadola e Matteo Vavassori hanno ceduto il passo ai polacchi Piotr Matuszewski e Jan Werblinski, che si sono imposti 6-4, 6-3.

Nel singolare femminile, Verena Meliss insegue il titolo. Oggi, nella semifinale tutta tricolore, ha rifilato un doppio 6-1 alla wild card Camilla Gennaro e domani, in finale, si troverà di fronte la numero tre del seeding, l’ucraina Anastasiia Sobolieva, che ha superato 6-3, 7-5 la finlandese Laura Hietaranta, accreditata della numero cinque.

Già disputata la finale del doppio femminile, in cui Sobolieva, stavolta in coppia con la lettone Beatrise Zeltina, ha alzato il trofeo battendo 6-4, 6-1 la romena Elena Ruxandra Bertea e l’elvetica Katerina Tsygourova.

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