La MATEX Marabadminton di Maracalagonis continua a tenere alto l'onore della Sardegna nel campionato italiano di Serie A di Badminton. Oggi, la squadra sarda ha battuto il Nova conquistando il ventunesimo successo consecutivo mantendo l'imbattibilità. Domani la sfida scudetto con i palermitani delle "Piume d'argento".

Il successo di oggi è stato ottenuto contro una squadra neopromossa In A, ma con un roster di tutto rispetto, forte dei due nazionali italiani Baroni e Gozzini, dell'argentino Otero, della finlandese Nyqvist e della francese Piron. LaMatex ha dovuto però scontare le assenze di Lea Palermo e Julien Maio, due dei principali artefici dell scudetto 2025 e della danese Bergstein arrivata quest'anno dagli storici rivali di Bolzano. La MATEX si portava subito sul 2-0 con la vittoria nel doppio femminile e in una tiratissima vittoria nel doppio maschile. Nova si rimetteva in partita con la finlandese Nyqvist che superava Ann-Sofie Husher Ruus al termine di un'altra partita molto combattuta. Il match point dell'incontro arrivava sulla racchetta di Christopher Vittoriani che aveva la meglio in 3 set su Enrico Baroni al termine forse della partita più spettacolare dell'intero incontro, giocata su un livello elevatissimo.

Domani impegno durissimo in finale contro i palermitani delle Piume d'argento, forti nel settore maschile dei nazionali italiani Toti e Salutt e nel settore femminile delle nazionali ucraine Buhrova e Kantemyr. La finale si giocherà alle 10 al Palabadminton di Milano e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Badminton. E tutta la Sardegna si augura che la MATEX possa mantenere lo scudetto cucito sul petto.

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