Che i playoff scudetto siano una competizione a parte lo conferma l'adata della semifinale di basket in carrozzina: il Santo Stefano, che aveva sempre perso in campionato, batte la Dinamo Lab 75-60 al PalaPrincipi di Porto Potenza Picena.

Match durissimo sin dal primo quarto, coi padroni di casa che riescono a stare avanti spesso ma senza scappare: 35-33 all'intervallo. Nel terzo quarto resta l'intensità, soprattutto difensiva, con la formazione sassarese che ha percentuali basse in attacco ma allo stesso tempo non riesce ad essere efficace in difesa: Giaretti e Balsamo mettono insieme 41 punti. Così il Santo Stefano inizia a prendersi qualche vantaggio di due-tre canestri pieni, per allungare definitivamente nell'ultimo periodo.

Sabato prossimo match di ritorno al PalaSerradimigni. L'eventuale bella si disputerà il giorno successivo sempre a Sassari, che ha chiuso al primo posto.

Tabellino Dinamo Lab: Ghione 13, Lindblom, Revuelta, Da Silva, Canella, Murakami 7, Uras 9, Papi 19, Saaid 7, Carta, Mosler 5.

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