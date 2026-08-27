Un rinforzo giusto in tempo per la gara di Coppa Italia di sabato contro il Budoni, primo impegno ufficiale della stagione in serie D 2026/27. Il Latte Dolce ha ingaggiato il trequartista Roberto Biancu, proveniente dall'Olbia.

Nato a Sassari il 19/01/2000, Biancu è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari ed è arrivato fino alla prima squadra. Punto fermo della Primavera, nella stagione 2016/17 ha esordito in Serie A.

Il resto della carriera Biancu l'ha maturato all’Olbia collezionando 260 presenze e 20 gol tra serie D e LegaPro. Nella terza serie nazionale Biancu ha 219 presenze e 16 gol, mentre in Serie D i gettoni sono 41 con 4 reti. Biancu è un trequartista, ma può ricoprire diversi ruoli nella zona mediana del campo.

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