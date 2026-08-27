Nuovi innesti per la Pallacanestro Nuoro, che arricchisce il roster in vista del prossimo campionato di Serie C con tre profili diversi per caratteristiche ed esperienza.

Il colpo più importante è quello di Ralfs Bensons, ala lettone classe 2001 di 195 centimetri. Nel suo percorso anche la Nazionale giovanile della Lettonia, con la partecipazione agli Europei Under 18 FIBA del 2019. Giocatore dinamico e versatile, può ricoprire più ruoli sul perimetro grazie alle proprie doti fisiche.

Spazio anche alla linea verde con Giovanni Trani, play/guardia classe 2008 originario di Ischia. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli Basket, con cui ha partecipato alle Finali Nazionali Under 17, ha poi fatto ritorno sull'isola vestendo la maglia del Forio Basket.

Sempre classe 2008 è Destiny Derick, ala forte reduce dalle esperienze nei campionati giovanili d'eccellenza e nelle categorie senior piemontesi con Basket Torino e Reba Basket Torino. Atletismo e presenza fisica sono le principali caratteristiche del giovane giocatore, chiamato ora a proseguire il proprio percorso di crescita in Sardegna.

Nei giorni scorsi era invece arrivata la firma di Alessandro Mazzoleni, ala classe 2006 con un passato recente a Cantù.

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