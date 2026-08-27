Secondo volto nuovo in casa Tharros. La compagine biancorossa, infatti, nelle scorse ore ha dato il benvenuto a Massimo Marchese. Marchese, classe 1997, è un attaccante che ha come caratteristica principale il lavoro per la squadra.

Nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia dell’Alcamo 1928, conquistando la vittoria del campionato di Promozione contribuendo con 12 gol in 15 presenze. Nel curriculum anche diverse stagioni tra Promozione e Prima Categoria con il Renzo Lo Piccolo (25 gol in totale).

«Ho trovato fin da subito persone disponibili e serie – il commento dell’attaccante sui canali della società - Inizio questa nuova avventura con tanta determinazione e voglia di divertirmi».

È il secondo rinforzo a disposizione della coppia di tecnici Bruno Frongia e Gianluca Pinna: nei giorni scorsi, infatti, era arrivata la firma il portiere brasiliano Tiago Domit, classe 2003.

© Riproduzione riservata