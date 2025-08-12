Un altro giovane di talento per il Latte Dolce che ha messo sotto contratto Noah Mayr, centrocampista classe 2004, proveniente dall’Asti. Arrivato nella compagine piemontese a ottobre 2024 il giocatore nativo di Merano (Bolzano) con i biancorossi ha disputato 28 partite, 18 delle quali da titolare.



Cresciuto nelle giovanili del Südtirol, nella stagione 2021/2022, viene aggregato alla Prima Squadra bolzanina facendo il suo esordio in semifinale di Coppa Italia di Serie C contro la Fidelis Andria. Passa alla Virtus Bolzano in Serie D dove disputa una grande stagione condita da 4 reti. Nel 2023/2024 approda all’Altamura, ma un grave infortunio al crociato lo costringe a saltare l’intera stagione, che regala la promozione in Serie C ai pugliesi. Lo scorso anno inizia la stagione successiva tra i professionisti con i pugliesi, prima di trasferirsi all’Asti, con cui conclude il campionato.

Il neo giocatore biancoceleste ha dichiarato: «La scelta di venire a Sassari deriva dal progetto presentatomi dalla società: è una squadra giovane, con valori che mi rispecchiano. Arrivo in questa piazza con tanta voglia di far bene e crescere giorno dopo giorno. Non conoscevo nessuno della squadra, ma Michele Maranomi ha parlato bene della società e della città. Il Girone G è un raggruppamento difficile, ma sono convinto che con il duro lavoro possiamo fare un bel campionato e toglierci diverse soddisfazioni».

