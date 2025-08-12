Serie D, il Latte Dolce ingaggia il centrocampista Noah MayrIl ventunenne proviene dall'Asti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un altro giovane di talento per il Latte Dolce che ha messo sotto contratto Noah Mayr, centrocampista classe 2004, proveniente dall’Asti. Arrivato nella compagine piemontese a ottobre 2024 il giocatore nativo di Merano (Bolzano) con i biancorossi ha disputato 28 partite, 18 delle quali da titolare.
Cresciuto nelle giovanili del Südtirol, nella stagione 2021/2022, viene aggregato alla Prima Squadra bolzanina facendo il suo esordio in semifinale di Coppa Italia di Serie C contro la Fidelis Andria. Passa alla Virtus Bolzano in Serie D dove disputa una grande stagione condita da 4 reti. Nel 2023/2024 approda all’Altamura, ma un grave infortunio al crociato lo costringe a saltare l’intera stagione, che regala la promozione in Serie C ai pugliesi. Lo scorso anno inizia la stagione successiva tra i professionisti con i pugliesi, prima di trasferirsi all’Asti, con cui conclude il campionato.
Il neo giocatore biancoceleste ha dichiarato: «La scelta di venire a Sassari deriva dal progetto presentatomi dalla società: è una squadra giovane, con valori che mi rispecchiano. Arrivo in questa piazza con tanta voglia di far bene e crescere giorno dopo giorno. Non conoscevo nessuno della squadra, ma Michele Maranomi ha parlato bene della società e della città. Il Girone G è un raggruppamento difficile, ma sono convinto che con il duro lavoro possiamo fare un bel campionato e toglierci diverse soddisfazioni».