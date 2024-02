Gran passo del Latte Dolce in chiave salvezza grazie al successo di domenica a Cassino. Una vittoria, quella colta dagli uomini di Mauro Giorico, che vale oro con la squadra che si avvicina addirittura al centro della classifica con 28 punti, al pari del San Marzano. Vincendo con l'Anzio domenica prossima in casa, il Latte Dolce potrebbe ulteriormente migliorare la sua classifica. La rete di Grassi ad un quarto d'ora con un avversario terzo in classifica non può che fare morale.

Domenica si gioca anche Nocerina-Cos, una partita che potrebbe consentire di acciuffare il secondo posto ora nelle mani proprio dei campani. L'allenatore Franceso Loi si dice soddisfatto di questa stagione con la sua squadra quinta in classifica dopo aver conteso a lungo il primato alla capolista Cavese.

«Principale obiettivo – sottolinea Loi – è quello di valorizzare i giovani. Ci stiamo riuscendo e stiamo facendo anche risultati». A preoccupare è la posizione del Budoni che domenica in casa con la Nocerina ha subito la sua 13esima sconfitta stagionale. La squadra smeraldina è penultima con 18 punti. L'obiettivo è raggiungere anche la zona playout per giocarsi la salvezza negli spareggi di fine stagione.

