Cinquanta trans a pranzo con Papa Leone: «Gesto di accoglienza»Il gruppo accompagnato da don Andrea Conocchia e suor Genevieve Jeanningros: «Un segno di attenzione per la comunità Lgbt»
Al pranzo domenicale con Papa Leone, nell'Aula Paolo VI, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, ci saranno anche una cinquantina di trans, accompagnate da don Andrea Conocchia e suor Genevieve Jeanningros.
Papa Leone conferma dunque questo «gesto di accoglienza», come lo definisce don Conocchia, cominciato con Papa Francesco.
«Un sentito grazie a Papa Leone per questa occasione di incontro e di pranzo condiviso. Mi pare una gran bel segno di attenzione e di vicinanza alle persone a tutta la comunità Lgbt», sottolinea don Andrea, parroco di Torvaianica, intervistato dall’ANSA.
(Unioneonline)