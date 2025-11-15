Al pranzo domenicale con Papa Leone, nell'Aula Paolo VI, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, ci saranno anche una cinquantina di trans, accompagnate da don Andrea Conocchia e suor Genevieve Jeanningros.

Papa Leone conferma dunque questo «gesto di accoglienza», come lo definisce don Conocchia, cominciato con Papa Francesco.

«Un sentito grazie a Papa Leone per questa occasione di incontro e di pranzo condiviso. Mi pare una gran bel segno di attenzione e di vicinanza alle persone a tutta la comunità Lgbt», sottolinea don Andrea, parroco di Torvaianica, intervistato dall’ANSA.

