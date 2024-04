Era un incontro probabilmente da ultima spiaggia e il Budoni ha risposto da grande travolgendo la Cynthialbalonga di Marco Mariotti.

Gli uomini di Raffaele Cerbone agganciano in ultima posizione la Boreale e sono sempre a sei punti dalla zona playout in virtù anche del successo della Nuova Florida. La squadra di Raffaele Cerbone non vinceva in casa dal primo novembre 2023, oramai un lontano ricordo. Restano quattro finali.

Le reti tutte nella ripresa. Al 2' sblocca il risultato Leveh. Al 4’ il raddoppio di Bammacaro. Al 34’ a segno Quintero.

