Il Budoni batte la Nocerina in rimonta volando oltre il centroclassifica del girone G della Serie D, a 11 punti.

La squadra di Raffaele Cerbone ha giocato una grande gara contro un avversario che aveva vinto le ultime tre gare di campionato. I campani sono passati in vantaggio con Diop raddoppiando poi con Opoola.

Poi la clamorosa rimonta dei galluresi con i gol di Madero, Pinna e Santoro. Tre punti d'oro zecchino per il Budoni che domenica scorsa aveva vinto ad Anzio per 5-0, dimostrando di attraversare un momento magico: ora la riconferma di questo splendido stato di salute.

Il Budoni gioca bene e soprattutto segna: otto gol nelle ultime due gare, non sono pochi.

