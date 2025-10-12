Serie D, il Budoni in rimonta piega la Nocerina e vola a 11 punti in classificaClamorosa rimonta dei galluresi con i gol di Madero, Pinna e Santoro
Il Budoni batte la Nocerina in rimonta volando oltre il centroclassifica del girone G della Serie D, a 11 punti.
La squadra di Raffaele Cerbone ha giocato una grande gara contro un avversario che aveva vinto le ultime tre gare di campionato. I campani sono passati in vantaggio con Diop raddoppiando poi con Opoola.
Poi la clamorosa rimonta dei galluresi con i gol di Madero, Pinna e Santoro. Tre punti d'oro zecchino per il Budoni che domenica scorsa aveva vinto ad Anzio per 5-0, dimostrando di attraversare un momento magico: ora la riconferma di questo splendido stato di salute.
Il Budoni gioca bene e soprattutto segna: otto gol nelle ultime due gare, non sono pochi.