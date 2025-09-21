calcio
21 settembre 2025 alle 15:59
Serie D, il Budoni acquista l'attaccante Nino PinnaArriva dal Savoia
Il Budoni rafforza l'attacco con l'acquisto di Nino Pinna. Arriva dal Savoia dove ha giocato in Coppa Italia e la prima di campionato col Gela.
Nino Pinna ex Cos Ogliastra Sarrabus è stato utilizzato sabato contro il Trastevere dall'allenatore gallurese Raffaele Cerbone.
Un giocatore che può tornare davvero utile al Budoni che in passato ha fatto molto bene con la stessa Cos e l'Arzachena andando in doppia cifra.
