Il Budoni rafforza l'attacco con l'acquisto di Nino Pinna. Arriva dal Savoia dove ha giocato in Coppa Italia e la prima di campionato col Gela.

Nino Pinna ex Cos Ogliastra Sarrabus è stato utilizzato sabato contro il Trastevere dall'allenatore gallurese Raffaele Cerbone.

Un giocatore che può tornare davvero utile al Budoni che in passato ha fatto  molto bene con la stessa Cos e  l'Arzachena andando in doppia cifra.  

