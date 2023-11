La Cos travolge (4-2) in rimonta la Flamina e si conferma in seconda posizione alla spalle della capolista Cavese che ha vinto, in rimonta, il derby con la Nocerina. Nel primo tempo, alla prima occasione il Flaminia sblocca il risultato con Fumanti su una mischia. Al 22’ il pareggio: Naguel premia il taglio di Aloia che con un preciso diagonale dall’interno dell’area trafigge Chicarella. Al 28’ il Flaminia si riporta in avanti con Massaccesi. Nella ripresa, all’8’ pareggio della Cos con Ladu servito da Demontis. Due minuti dopo il pareggio con un gran gol di Nurchi sempre su assist di Demontis. Al 37’ cross di Manca dalla destra e incornata vincente di Gomez per il 4-2 finale.

Ritrova la vittoria il Budoni che piega (3-1) l’Ostia Mare. Passano in vantaggio gli ospiti al 35’ con Mencagli. A 2’ dallo scadere il pareggio di Lancioni. Nella ripresa, al 16’ Stefanoni completa la rimonta. Tre minuti più tardi il tris di Gueye. I biancocelesti sono settimi, fuori dalla zona calda.

Tre punti anche per l’Atletico Uri che espugna (0-1) con merito il campo del Cassino grazie ad una rete di Demarcus al 19’ del secondo tempo. Uri che ora è quinto con la Nocerina.

Nell'anticipo di ieri il Latte Dolce ha perso (1-0) sul campo della Romana. I sassaresi mantengono comunque la terza posizione.

