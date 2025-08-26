La Bittese comunica che, a causa di sopraggiunti motivi personali, si interrompe il rapporto di collaborazione con il tecnico Pietro Canu.

«In questi anni, Canu», si legge nel comunicato, «non è stato solo il nostro allenatore, ma una figura fondamentale nella crescita e nei successi della nostra società. Il suo contributo tecnico e umano ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del club. Sotto la sua guida, abbiamo vissuto momenti indimenticabili: una promozione storica, una salvezza insperata e tante battaglie affrontate con determinazione e spirito di squadra».

«Ma ciò che resterà ancora più impresso – continua la società – è l'uomo: il Pietro tifoso, l'amico, il leader capace di ispirare chi gli stava accanto con forza, coraggio e valori non comuni. A lui va il nostro più sincero ringraziamento per tutto ciò che ha dato dentro e fuori dal campo».

© Riproduzione riservata