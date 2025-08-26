La pallacanestro come strumento di aggregazione sociale e coinvolgimento inclusivo: l’associazione sportiva dilettantistica Basket Senorbì aprirà la prossima stagione con l’introduzione di una nuova categoria, denominata “Open”. Come dice il nome, sarà aperta a persone di ogni età e sesso. L’introduzione della nuova categoria è stata pensata per chiunque abbia voglia di (ri)cominciare a giocare e garantire uno spazio inclusivo anche per chi è in età adulta. Con una parola d’ordine: divertirsi.

Stasera, martedì 26 agosto, alle 20.30 si svolgerà una prima iniziativa aperta al pubblico in cui verranno chiariti i dettagli del programma pianificato dalla società sportiva e si avrà la possibilità di conoscere l’allenatore. L’incontro si svolgerà nella palestra di Via Tevere, a Senorbì. Il gruppo che formerà la categoria Open verrà seguito a partire da zero dal nuovo coach Davide Caboni. L’allenatore che vanta un’esperienza ventennale seguirà anche le categorie “Allievi” e “2009”. I due allenamenti settimanali si svolgeranno a partire dalle 20.30, in modo da permettere la partecipazione anche a chi durante la giornata ha impegni di lavoro.

La società sportiva è attiva dal 2017 e crea spazi di socialità e aggregazione inclusiva all’insegna dello sport, con l’organizzazione di eventi di promozione della pallacanestro in tutta la Trexenta: dal torneo estivo “Trexenta Streetbasket 3X3” di Senorbì (quest’anno, svoltosi a giugno per la sua quinta edizione), fino al “Progetto scuola” iniziato nella stagione 2018/2019, rivolto ai bambini dai 5 agli 8 anni dell’istituto comprensivo di Senorbì che comprende anche i plessi scolastici di Suelli, Barrali e San Basilio.

