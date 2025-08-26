Prosegue la preparazione in vista della prossima stagione in casa Terralba Francesco Bellu. La compagine del presidente Gabriele Frongia esordirà domenica, alle 17, in casa nel primo turno di Coppa Italia di Promozione contro la Freccia Parte Montis Mogoro, neopromossa.

A pochi giorni dal via ufficiale, la società terralbese ha ufficializzato un nuovo innesto. Si tratta del portiere Fabio Toro, la scorsa stagione con la Villacidrese e in passato già punto di forza di Sinnai, Samassi, Progetto Sant'Elia, Gemini Pirri, Pula, Polisportiva Ferrini Cagliari, Muravera Calcio, Polisportiva Orrolese, Arbus Calcio, Guspini Calcio, CUS Cagliari, Iglesias Calcio, Andromeda e Castiadas 1973. Una lunga esperienza, dalla Prima Categoria fino alla Serie D, e 7 titoli vinti nelle varie categorie (2 in Prima, 4 in Promozione e 1 in Eccellenza).

«Avevamo bisogno di un portiere di esperienza da affiancare ai due giovanissimi che già avevamo in rosa», commenta il presidente. «Nelle ultime ore abbiamo deciso di prendere Toro, che sicuramente ci sarà una grandissima mano nel corso della stagione. È stato scelto anche per far crescere a fianco a lui i nostri due portieri fuoriquota».

Toro è il quarto innesto del Terralba, dopo gli acquisti di Andrea Iesu, classe 2000, attaccante reduce da un’ottima annata con la maglia del Sant’Elena, Andrea Sanna, classe ’83, anche lui attaccante che ritorna a Terralba dopo la parentesi al Monastir, e Lorenzo Manzato, portiere del 2007 protagonista nella scorsa stagione con la Tharros.

© Riproduzione riservata