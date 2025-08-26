L'Olbia potrebbe ritrovare Ascioti: era in rosa nella scorsa stagioneIl portiere avrebbe trovato l'accordo per tornare a difendere i pali dei bianchi
Buone nuove sul fronte mercato per l’Olbia, che tra i pali potrebbe ritrovare Edoardo Ascioti. Il tira e molla tra chi gestisce le trattative per il club gallurese in questa fase di transizione societaria e l’entourage dell’estremo difensore piemontese, classe 2004, potrebbe risolversi nel ritorno a Olbia del giocatore, atteso in città domani insieme al preparatore dei portieri Fabrizio Carafa.
Il condizionale è sempre d’obbligo. Rumors davano Ascioti prossimo alla firma con un altro club di Serie D, ma la situazione si sarebbe evoluta nelle ultime ore a favore della soluzione olbiese.
Da vedere se il nuovo tecnico dei bianchi Giancarlo Favarin, che in occasione della presentazione ufficiale ha ammesso che tra i pali preferirebbe un under, gli affiderà la maglia da titolare indossata nell’ultima stagione in otto occasioni su dieci, otto partite in cui Ascioti ha subito complessivamente 8 reti.