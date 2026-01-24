Sabato da dimenticare in fretta per il basket sardo in Serie A2 Femminile, con San Salvatore Selargius e Cus Cagliari travolte in casa rispettivamente da Livorno e Matelica.

Al PalaVienna pomeriggio da incubo per la Nuova Icom Selargius, travolta da Livorno (72-34) in uno scontro diretto che aveva un peso specifico importante.

Le giallonere restano ai margini del match fin dalle prime battute: dopo un avvio equilibrato, le toscane alzano il ritmo e scavano subito il solco, chiudendo la prima frazione già sul +20 (26-6). Il San Salvatore fatica a trovare soluzioni offensive e, nonostante i tentativi di reazione di D’Angelo e Mura, Livorno continua a controllare senza difficoltà, allungando definitivamente prima dell’intervallo (49-19) e amministrando poi il largo vantaggio.

Copione simile anche a Sa Duchessa, dove il Cus Cagliari si arrende alla forza della vicecapolista Matelica (68-39), fresca vincitrice della Coppa Italia. Le marchigiane impongono fin da subito la loro intensità, piazzando un primo break nei minuti iniziali che indirizza la gara.

Le universitarie, reduci da due successi consecutivi, pagano una giornata complicata al tiro e non riescono mai a rientrare in partita, cedendo definitivamente nel terzo quarto.

Cus Cagliari: Nasraoui 8, Piedel 5, Bovenzi 14, Granzotto 2, Peric 5, Poddighe, Caldaro 3, Lai, Gagliano, Cassai 2, Salvemme, Corso. Allenatore Xaxa

Halley Matelica: Trzeciak 7, Bacchini 16, Gramaccioni 11, Bonvecchio 12, Pilakouta 12, Cabrini ne, Chiovato, Battellini, Zamparini 3, Lo Russo, Lizzi 5, Offor 2. Allenatore Matassini

Nuova Icom Selargius: D’Angelo 8, Mura 8, Berrad 2, Ceccarelli 2, Juhasz 4, Ingenito 3, Aijanen 2, Pinna 2, Ruggeri, Valenti, Blecic, Porcu 3. Allenatore Maslarinos

Jolly Acli Livorno: Marangoni 17, Sammartini 9, Botteghi 18, Miccio 7, Poggio 5, Braccagni 2, Sassetti 2, Rinaldi 4, Spagnoli 6, Poggi 2. Allenatore Andreoli

