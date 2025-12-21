Si è completata oggi la 17ª e ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie D (girone G), dopo l’anticipo di ieri tra Olbia e Costa Orientale Sarda, terminato 0-1. Nel derby di Sassari il Latte Dolce travolge il Budoni per 4-1. I sassaresi agganciano al settimo posto Monastir e Albalonga, portandosi a quattro punti dal Budoni, scivolato in quinta posizione.

Il Latte Dolce sblocca il risultato dopo appena 5’ con il solito Santoro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 14’ arriva il pareggio del Budoni con un gran tiro di Piredda dal limite che si infila all’angolino. Passano appena due minuti e la squadra di casa torna avanti grazie a Pulina, servito da Mayr. Al 26’ arriva il tris firmato da Loru, che spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali. Nella ripresa, all’11’, Tirelli para un rigore a Loru. Al 38’ Tannor chiude i conti siglando la quarta rete.

Sconfitta casalinga per il Monastir, battuto 1-2 dalla Palmese. La squadra sarda passa in vantaggio nel primo tempo con Aloia, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano il risultato grazie alle reti di Virgilio e Calemme.

