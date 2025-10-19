Serie D: giornata positiva per le sarde: pareggiano Cos, Monastir e Budoni, vince l'OlbiaUn’ottima Costa Orientale Sarda strappa un punto sul campo del Trastevere, con Rossi ancora protagonista
Si è giocata oggi l'ottava giornata del campionato di Serie D (girone G).
Un’ottima Costa Orientale Sarda strappa un punto sul campo del Trastevere, con Rossi ancora protagonista: suo il gol del pareggio nel finale. Finisce 2-2. Nel primo tempo, all’8’, i sardi sbloccano il risultato con Sacko. Al 31’ arriva il pareggio dei laziali con Lorossu, autore di una precisa punizione. Passano appena quattro minuti e lo stesso Lorossu firma il sorpasso con una spettacolare rovesciata che riporta avanti il Trastevere. Nella ripresa, la Cos prende in mano il gioco e, a tre minuti dal termine, trova il 2-2 con Rossi, bravo a insaccare di testa su un lancio lungo da centrocampo.
Olbia supera la Flaminia per 3-1 in rimonta. I laziali passano in vantaggio al 21’ con Tascini. Nella ripresa, al 26’, arriva il pareggio di Furtado. Al 34’ è Ragatzu, ancora decisivo, a firmare il sorpasso. Al 7’ di recupero la chiude Staffa.
Pareggio senza reti tra Monastir e Atletico Lodigiani. Stesso risultato (0-0) anche tra Palmese e Budoni.