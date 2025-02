Un solo anticipo questa settimana per le sarde di Serie d, tutte impegnate nella lotta per la salvezza. Domanim sabato alle 14,45 si gioca Puteolana-Olbia. Le altre quattro sarde giocheranno domenica: la Cos sul campo del Lodigianii, l'Atletico Uri ad Anzio mentre Latte Dolce e Ilva si scontreranno in un derby fratricida: guai e chi perde. La Cos punta a far punti col Lodigiani, per avvicinarsi alla salvezza diretta. Quello che farà anche l'Uri ad Anzio. A La Maddalena, l'Ilva ospiterà il Latte Dolce, una delle ultime occasioni per centrare la salvezza. L'Ilva è ultima col Terracina, il Latte Dolce è ad appena un punto sopra la zona playout: una sconfitta a La Maddalena, porterebbe i sassaresi in zona playout: da qui l'importanza di questo derby.

Si giocano domani, sabato, ore 15, le gare della 24esima giornata del campionato di Eccellenza. La capolista Budoni, allenata da Raffaele Cerbone, gioca in casa con la Ferrini. Il Tempio ospita il Calangianus, il Monastir sarà ospite del Ghilarza. I favori del pronostico sono èper Budoni, tempio e Monastir le prime tre della classe: il Budoni è primo co 56 punti; il secon do è il Tempio a quota 51; il Monastir terzo con 49 punti ma con una gara in meno, quella col Barisardo che verrà recupeata il 5 marzo. In programma anche Villasimius-Alghero (ore 15,30), Taloro-Iglesias, Nuorese-San teodoro, Carbonia-Li Punti e Barisardo-Ossese.

