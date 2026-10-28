Mentre nel girone C del campionato di Prima Categoria non si registrano novità in classifica, con sempre il Tavolara solitario in vetta e le due altre galluresi, Golfo Aranci e Oschirese, in compagnia della Corrasi Oliena, appaiate al secondo posto, in quello D c'è stato un cambio al vertice. A issarsi in vetta è stato il Valledoria con 12 punti, seguito, a quota 10, da un trio formato da Lanteri, Ittiri e Stintino.

Se nulla è mutato nel girone in cui il "trio Gallura" sta viaggiando pressoché compatto al vertice, il motivo è uno soltanto: il Tavolara ha rifilato un poker all'Abbasanta, grazie anche alle reti di 2 vecchie conoscenze dei campi dell'alta Gallura, quel Sergio Valenti (che ha raggiunto quota 6) e Jacopo Malesa, la scorsa stagione al Tempio in Eccellenza.

Non da meno il Golfo Aranci, che a Ghilarza ha "sposato" il medesimo punteggio e anche in questo caso siamo in presenza di gol d'autore: Danilo Ruzzittu e Alessio Mulas, a cui va aggiunto, pur non avendo segnato, Luca La Rosa, che ha esordito con la casacca golfarancina.

L'Oschirese, per completare il discorso, ha superato in rimonta, fuori casa, il Bottida, con contributo anche di Mendez, che figura a sua volta nei quartieri alti della classifica marcatori.

Come detto in apertura, il Valledoria si è portato in testa nel girone D: i ragazzi di Corbia hanno fatto bottino pieno a Ottava e hanno approfittato dello scivolone interno dell'Ittiri. Il Lauras (8 punti), dopo aver ottenuto 2 successi di fila, cade a Sassari in casa Lanteri, che raggiunge così quota 10. Con 7 punti la matricola Atletico Castelsardo, che a Porto Torres ha portato via un buon pareggio. Il Badesi 09 ha invece collezionato la quarta sconfitta stagionale e occupa l'ultima posizione con 1 punto.

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