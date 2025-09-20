Grande attesa per la gara di campionato di domani alle 15 a Tertenia: in campo-Cos-Ischia per la terza giornata del campionato di Serie D. L'unica gara di Serie D in programma per domani in Sardegna dopo gli anticipi di oggi.

L'interesse è insomma tutto rivolto a Tertenia dove la Cos affronta l'Ischia ancora a zero punti, ma sicuramente squadra da affrontare con grande attenzione. Una partenza stentata quella campana, con due sconfitte nelle prime due partite di campionato.

Ha fatto decisamente meglio la Cos che di punti ne ha già conquistati quattro. Per la gara con l'Ischia l'allenatore Francesco Loi ha convocato 21 giocatiori: Mejiri Ahmed, Xaxa Leonardo, Rosseti Valerio Niccolo’, Rossi Alessandro, Prieto Ignacio, Zurbriggen Santiago, Cabiddu Tommaso, Arboleda Christian, Spanu Tommaso, Oriano Luigi, Murgia Alessio, Demontis Andrea, Sacko M’Paly, Dessena Simone, Feola Andrea, Sarritzu Stefano, Intinacelli Francesco, Satalino Vittorio, Nurchi Sergio, Demarcus Antonio e Massoni Nicolas.

In settimana ha società ha sfoltito la rosa della rosa della prima squadra, concedendo in prestito Leonardo Loi (2008) e Riccardo Paderi (2008) al Lanusei Calcio; Giovanni Mameli (2007) e Giovanni Sotgia (2008) al Tortolì Calcio.

Queste invece le cessioni definitive: Andrei Rarinka (2006) al Tortolì Calcio, Badis Gasmi (2006) all’Arzachena Academy Costa Smeralda, Mattia Doneddu (2008) e Luca Masia (2008) al Lanusei Calcio; Matteo Piras (2007) alla Baunese Calcio e Leonardo Boi al Carbonia Calcio. Tutti giocatori di talento che possono trovare spazio e maturare in campionati di Eccellenza e Promozione.

