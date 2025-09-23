Serie D, Cos in trasferta sul campo della capolista FlaminiaPer l'occasione l'allenatore Francesco Loi ha convocato venti giocatori
La Cos affronta domani la difficile trasferta sul campo della capolista Flaminia. La gara è valida per il turno infrasettimanale in programma per la Serie D. Per l'occasione l'allenatore Francesco Loi ha convocato venti giocatori.
Sono Xaxa Leonardo, Mejiri Ahmed, Spanu Tommaso, Cabiddu Tommaso, Oriano Luigi, Rosseti Valerio Niccolò, Rossi Alessandro, Zurbriggen Santiago, Dessena Simone, Feola Andrea, Murgia Alessio, Sacko M’Paly, Demontis Andrea, Sarritzu Stefano, Nurchi Sergio, Demarcus Antonio, Satalino Vittorio, Intinacelli Francesco, Demurtas Michele e Prieto Ignacio Manuel.
Domenica scorsa la Cos ha giocato una buona gara, pareggiando con l'Ischia, mancando però troppe palle gol, fallendo anche un rigore e il primo posto ora nelle mani del Flaminia, del Latte Dolce e della Scafatese, tutte con sette punti. La Cos è quinta con cinque punti.