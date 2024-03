Si gioca domani (ore 14,30) la nona giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D con le squadre chiamate a riscattare le delusioni di domenica scorsa. Il Latte Dolce ospita la Romana, squadra d'alta quota che punta ai playoff. Per i sassaresi di Mauro Giorico, l'obbligo di far punti per agganciare il centro della classifica.

Gara interna anche per l'Atletico Uri che ospita il Cassino, squadra da affrontare con attenzione per le capacità di agire soprattutto in contropiede. L'Uri deve vincere per salvarsi senza dover affrontare la roulette del playout. La Cos fa visita alla Flaminia. Una trasferta impegnativa per gli uomini di Francesco Loi che non vincono da tre turni. Nurchi e compagni devono cercare di riprendersi un posto nei playoff, attualmente distante due lunghezze dopo essere stata a lungo al secondo posto arrivando ad insidiare la capolista Cavese.

Il Budoni guidato nuovamente da Raffaele Cerbone gioca ad Ostia con l'obbligo di non perdere. In settimana era stato esonerato Mario Petrone che non è riuscito a far decollare la squadra, finita addirittura in piena zona retrocessione.

© Riproduzione riservata