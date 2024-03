Si gioca domenica anche in Serie D. In campo Cos-Nuova Florida, Cynthialbalonga-Latte Dolce, Romana-Atletico Uri e Budoni Flaminia. Fischio d'inizio alle 14,30.

Cerca il rilancio la Cos di Francesco Loi che ha perso quattro delle ultime cinque gare giocate: un calo di risultato che hanno fatto scivolare la squadra al quinto posto. La Cos cerca dunque il riscatto anche per non perdere contatto dalle squadre che la precedono in classifica. Il Budoni, penultima della classe, non può commettere passi falsi nel match casalingo col Flaminia. Dirige Guido Iacopetti di Pistoia. Per gli uomini di Petrone il successo davanti alle mura amiche manca da quattro mesi.

Il Latte Dolce affronta la trasferta sul terreno della Cynthialbalonga. I sassaresi inseguono il quarto risultato utile consecutivo. La squadra non vince in casa dallo scorso novembre. Nuova trasferta dell'Atletico Uri per affrontare la Romana dopo il successo nel recupero di mercoledì a Fondi.

