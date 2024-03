Si è giocata oggi l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie D (girone G). Nessuna vittoria per le quattro sarde. Pareggiano Costa Orientale Sarda, Atletico Uri e Latte Dolce, ancora una sconfitta per il Budoni.

All”Is Arranas” di Tertenia, beffa finale (1-1) per la Costa Orientale Sarda di Francesco Loi contro la Nuova Florida. I padroni di casa sbloccano il risultato con Ladu al 3’ della ripresa. In pieno recupero il pareggio di Jellicanin. I gialloblù non vincono in casa da tre mesi.

Al campo “Abbatini” di Genzano, il Latte Dolce ottiene un ottimo punto (0-0) contro la Cynthialbalonga. Per i sassaresi si tratta del quarto risultato utile consecutivo.

Muove la classifica anche l’Atletico Uri che, al campo Academy Sport Center di Roma, blocca (1-1) la Romana. Nel primo tempo, al 23’ laziali avanti con Ruggeri. Nella ripresa, al 37’ il pareggio di Demarcus.

Crisi profonda per il Budoni sconfitto (1-2) in casa dal Flaminia. Decisiva la doppietta di De Cenco (19’pt e 11’ st). Inutile il gol al 48’ di Desiato. Resta un tabù la vittoria interna che manca da quattro mesi.

