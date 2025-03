Grande attesa per la gara di questo pomeriggio a Tertenia fra la Cos e la Paganese per la 27esima giornata del campionato di Serie D. In palio per la Cos punti salvezza pesantissimi. Una sfida difficile per la squadra sarda ma non impossibile. Atteso sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni. In casa Cos, convocati venti giocatori: Maurizio Floris, Sulis, Servegnini, Derbali,Rossi, Mattia Floris, Pinna, Romano, Demontis, Xaxa, Calabrese, Boi. Piseddu, Morlando, Loi, Mameli, Concas, Catapano, Sotgia e Marras. La Cos è penultima ma ad un solo punto di distacco dai playout che possono portare alla salvezza. Possibile ancora anche quella diretta, distante cinque punti. Una classifica insomma ancora corta. Il calendrario propone oggi anche il derby Uri-Ilva, Latte Dolce-Puteolana (tra i sassartesi esordio in panchina del nuovo allenatore Fini) e Olbia-Lodigiani. Su tutti i campi si giocherà alle 14,30.

© Riproduzione riservata