Il Budoni (Serie D) va a caccia di giovani di prospettiva.

La società biancoceleste insegue il promettente centrocampista Michele Marchegiani, classe 2006, che nelle ultime due stagioni si è messo in evidenza con la maglia dell'Orvietana, collezionando più di sessanta presenze e realizzando quattro reti.

Mancino, forte fisicamente (1,77 m) e dotato di ottima tecnica, può ricoprire più ruoli in mezzo al campo: mezzala, esterno d'attacco o centrale. Abile anche negli inserimenti, è un profilo su cui il club sardo punta con decisione. A contendere il giocatore ai biancocelesti, però, c'è anche il Milazzo.

Ben avviata anche la trattativa per il difensore torinese di origini brasiliane William Mauro (2003), anche lui ex Orvietana e cresciuto nelle giovanili di Juventus, Pisa ed Empoli. La squadra è stata affidata a Claudio Bonomi, che prima con il Bari Sardo e la scorsa stagione con la Nuorese ha saputo lavorare bene con i giovani.

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