Il Selargius (Promozione) piazza un tris di giovani interessanti in vista della prossima stagione.

La società granata ha definito gli arrivi di Alessio Saba, esterno offensivo classe 2006 ex Cagliari e Villasimius, di Nicola Cossu, esterno anch'egli 2006 con un passato tra Cagliari e Uta, e del portiere Alberto Congera (2008), proveniente dal Monastir. Tre innesti che confermano la linea verde tracciata dal direttore sportivo Denis Ferica.

«Ho mantenuto la stessa politica che ci ha contraddistinto negli ultimi anni: giovani a oltranza — spiega Ferica —. Gli ultimi arrivi, ma anche quelli precedenti, rappresentano ragazzi giovani, ma di grande valore, su cui facciamo affidamento per fare un campionato che rappresenti per noi un'ulteriore crescita, senza mai dimenticare che, quando poi si diventa presuntuosi, si può retrocedere».

La squadra è affidata all'esperto tecnico Antonio Prastaro, chiamato a valorizzare il giovane gruppo granata in un torneo che si annuncia competitivo.

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