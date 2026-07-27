Il Terralba Calcio riparte dalle sue certezze. Col ritorno in Eccellenza, la società annuncia la conferma ufficiale per la stagione 2026/2027 a due pilastri della rosa . Sono Andrea Sanna e Manuel Piras. Due autentici pilastri della squadra con la società che ha raggiunto con loro l'accordo per la la prossima stagione che si annuncia molto difficile con diverse squadre che sin da ora puntano ad un campionato di alta classifica.

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